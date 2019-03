Telefon hırsızı yakalandı

Bolu'da özel bir hastanede tedavi gören yakınını ziyarete gelen bir vatandaşın koltuk üzerine bıraktığı 2bin TL değerindeki cep telefonunu çalan sabıkalı hırsız asayiş şubesi hırsızlık bürosunun deneyimli ve başarılı ekipleri tarafından yarım saatte yakalandı.

Özel haber; Kasım ŞAHİN

Cep telefonu hırsızlığı saat 14.30 da Bolu'da faaliyet gösteren özel bir hastanede meydana geldi. Cep telefonu hırsızlığı suçundan 3 tane sabıkası bulunan İ.H.Ç. isimli şahıs cep telefonu hırsızlığı için özel bir hastaneye gitti. Hastaneye ameliyat olan bir yakınını ziyarete giden vatandaş 2bin TL değerindeki telefonunu koltuğa bırakarak lavaboya gitti. Bu durumu fırsat bilen sabıkalı hırsız fırsattan yararlanıp cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı ancak bu hırsızlık olayı kamera kayıtlarına yansıdı.

Cep telefonu hırsızlığı ihbarını alan asayiş şubesi hırsızlık bürosunun deneyimli ve başarılı ekiplerinin kamera kayıtlarını incelemesinin ardından hemen harekete geçti. Olaydan yarım saat sonra saat 15.00 da İ.H.Ç 2bin TL değerindeki cep telefonunu İzzet Baysal caddesi üzerindeki cep telefonu alım ve satım işi yapan esnaflara satmak üzereyken eşgal üzerine yakalanarak gözaltına alındı. Bu olaylar gazetemiz tarafından an be an görüntülendi. Şahıs sorgulanmak ve ifadesi alınmak üzere asayiş şubesi hırsızlık bürosuna götürüldü.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2019, 09:45