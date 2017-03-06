banner128

banner101

06 Mart 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Telefon hırsızları yakalandı

    Bolu'da, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir telefoncuyu soyan iki şahıs İstanbul'da ki iş yerlerinde yakalandı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    06 Mart 2017 Pazartesi 10:43
    Bu haber 103 kez okundu
    Telefon hırsızları yakalandı
    Foto galeriye git

    Haber: Ceylan Beykoz

    Geçtiğimiz günlerde Bolu, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir telefoncudan maske takarak 30 bin TL'lik telefon çalan ve telefoncu olduğu öğrenilen U.K. (30) ve M.D. (22), kiraladıkları araba ile çaldıkları eşyaları İstanbul'a getirdi.

    Şahıslar Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri tarafından yoğun takipler sonucu iş yerlerinde tespit edilerek yakalanıp Bolu'ya getirtildi. Aynı zamanda şahısların daha önceden hırsızlık, uyuşturucu ve kasten yaralamadan sabıkaları olduğu öğrenildi. U.K. ve M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    HIRSIZLIK BÜRO'DAN DEDEKTİFLİK ÖRNEĞİ

    Edinilen bilgiye göre hırsızlar U.K. ve M.D. polisten kaçabilmek için kiraladıkları arabanın plakasını söküp, olayı gerçekleştirdikleri esnada maske ve eldiven taktı. Şahıslar hakkında hiçbir bilgisi bulunmayan Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri şahısların kullandığı benzer araçları tek tek takibe aldı. İstanbul'da izlerine rastladığı hırsızlara ulaşan dedektifler ise ilginç bir detayı fark ederek hırsızları yakaladı. Şahıslar M.D.'nin kazağı hırsızlık yaptığı günle aynıydı. Detayı fark eden polisler şahsın arabasından hırsızlık günü kullandıkları maske ve tornavidaya ulaştı.

    Anahtar Kelimeler: Boluda, Cumhuriyet, Caddesi, üzerinde, Telefoncuyu

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Atom bombası
  • Mustafa Cop Mustafa Cop TABİATIN KALBİNDE “ÇEVRECİ” OLMAK…İŞTE BU!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ “EVET” İÇİN SÖYLEDİKLERİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım PALAVRAYI BIRAK İMAM'A BAK!
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beraberlik, Kaybetmekten İyidir!
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BUNLARDAN ÇEKİNMEMELİYİZ
  • Suat Tosun Suat Tosun BÜYÜLEYİCİ ORGAN BAĞIRSAK
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Referandumda Son Durum
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR EHLİYETLİ SÜRÜCÜLERE EĞİTİM Mİ?
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geriye baktığınızda hayatınızı kendi dilediğiniz şekilde yaşayabildiğinizi düşünmüyor musunuz?
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 28 Şubat’ta Sessiz çoğunluğun Sesi olduk
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR HAR-I BÜLBÜL
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Uzay Boşluğuna Sevgiler…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Ahlak, namus nedir, ne işe yarar?
  • Makinist Makinist Biraz matematik yapalım!..
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Nihal Eker Nihal Eker FARKINDALIK
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129