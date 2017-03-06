Haber: Ceylan Beykoz

Geçtiğimiz günlerde Bolu, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir telefoncudan maske takarak 30 bin TL'lik telefon çalan ve telefoncu olduğu öğrenilen U.K. (30) ve M.D. (22), kiraladıkları araba ile çaldıkları eşyaları İstanbul'a getirdi.

Şahıslar Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri tarafından yoğun takipler sonucu iş yerlerinde tespit edilerek yakalanıp Bolu'ya getirtildi. Aynı zamanda şahısların daha önceden hırsızlık, uyuşturucu ve kasten yaralamadan sabıkaları olduğu öğrenildi. U.K. ve M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK BÜRO'DAN DEDEKTİFLİK ÖRNEĞİ

Edinilen bilgiye göre hırsızlar U.K. ve M.D. polisten kaçabilmek için kiraladıkları arabanın plakasını söküp, olayı gerçekleştirdikleri esnada maske ve eldiven taktı. Şahıslar hakkında hiçbir bilgisi bulunmayan Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri şahısların kullandığı benzer araçları tek tek takibe aldı. İstanbul'da izlerine rastladığı hırsızlara ulaşan dedektifler ise ilginç bir detayı fark ederek hırsızları yakaladı. Şahıslar M.D.'nin kazağı hırsızlık yaptığı günle aynıydı. Detayı fark eden polisler şahsın arabasından hırsızlık günü kullandıkları maske ve tornavidaya ulaştı.