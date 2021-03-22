Telefon tamircileri dikkat!

Haber: C. Kutay Aykan

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) aracılığıyla mesleklere standart, çalışanlara da mesleki yeterlilik kazandırmaya devam ediyor. Bu doğrultuda çalışma hayatına nitelikli insan kaynağı kazandırma çalışmalarını sürdüren Bakanlık, ikinci el telefonlarının satışa hazırlanması öncesinde, tamir bakım ve onarımı yapan iş yerlerinde mesleki yeterlilik belgesine sahip personelin çalıştırılmasını zorunlu hale getirdi. Söz konusu düzenleme, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) işbirliği ile hazırlandı. 22 Ağustos 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkındaki Yönetmelik’ kapsamında hayata geçirildi.

Cep telefonu tamir bakım ve onarımcılarına yönelik getirilen mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğunun detayları ise şu şekilde olacak: “TSE standardı ve bakanlıktan alınan yenileme yetki belgesine dayanarak faaliyet gösterenlerin TS 1390 standardına uygunluklarını gösteren Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi alması zorunlu olacak. İş yerlerinde artık elektronik/haberleşme dalında diplomalı, ustalık belgesine sahip ya da bu alanda mesleki yeterlilik belgesine sahip kişiler yer alacak. Bu kişiler bordrolu olarak tam zamanlı çalışacak. İş yerinde ayrıca başka iş yerlerinde çalışmayan en az 7 teknik eleman bulunacak.”

82 MİLYON MOBİL ABONE BULUNUYOR

Bakanlık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun raporuna göre 2020 yılında ülkemizde mobil abone sayısının yaklaşık 82 milyon olduğunu, bu doğrultuda cep telefonlarının tamiri ve onarımında mesleğinde yetkin, belgeli kişilerin çalışması için düzenleme yapıldığını açıkladı.

MESLEĞİN KALİTESİ ARTACAK

Öte yandan, Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilmesiyle birlikte mesleğin kalitesinin artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda yetkin olmayan kişilerin, cep telefonu bakım ve onarım işlerini yapmasının önüne geçilecek. Ayrıca ilgili alanda belge almak isteyen kişilerin MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlara başvuruda bulunabilecek.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021, 11:20