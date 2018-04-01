Haber: Ceylan Beykoz

Türk Telekom Bolu Şubesindeki görevine 9 Mayıs 1991 yılında başlayan ve 27 yıl boyunca başarıyla hizmet veren Buket Selçuk emekli oldu. Selçuk; “9 Mayıs 1991 tarihinde başlamış olduğum görevimden yarın itibari ile emekli oluyorum. Türk Telekom ailesinde yer aldığım zaman süresince emeği geçen tüm yöneticilerime ve birlikte çalıştığım bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu ve başarılı günler dilerim” dilerim sözleriyle emekliğini açıkladı.