Haber: Aysun Beykoz

İlimizde özel bir kanalın patronu, bir iş adamını tehdit ettiği ve para almaya çalıştığı iddia edildi. Edinilen bilgilere göre, Polis ekipleri, iş adamı tarafından seri numaraları alınmış paraları televizyon patronuna verirken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Bolu Emniyet Müdürlüğünde televizyon patronunun kendilerinden tehditle para aldığını iddia eden 15’in üzerinde kişinin de ifade verdiği ve şikayetçi olduğu iddia edildi.