Haber: Kasım ŞAHİN

Havaların soğumasıyla birlikte hayvan severler özellikle kedileri soğuktan korumak için çeşitli uygulamalar peşine girdiler. Yunus Emre Sokak RB Apartmanı sahipleri de ilginç bir yöntem uygulayarak eski tip tüplü televizyonun ön ekranını kırarak kedi evi yaptılar.

RB Apartmanı sakinleri hayvan severliliğin en güzel örneğini gösterdiler. Apartman sakinlerinden birinin evinde bulunan eski tip tüplü televizyonu alan sakinler televizyonun tüpünün ön camının kedi girecek kadar bölümünü kırarak, soğukta kalan kedilerin ısınmasını sağladılar ve televizyonun etrafını da soğuk girmemesi için de kartonlar kapattılar. Özellikle yavru kediler tüpün içerisine girerek soğuk havalardan kendilerini korumaya başladılar.