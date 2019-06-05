TEM'de trafik kazası: 3 yaralı

Haber: Birol Ertunç

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Ankara yönüne giden Tansu Soylu idaresindeki 34 BF 2767 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Köroğlu Dinlenme Tesisleri yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücüyle otomobildeki Ayşe ve Ramazan Soylu yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ve UMKE ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.