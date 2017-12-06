Haber: Semih BAYKAL

Kaza, TEM Otoyolu ilimiz kesimi Yeniçağa rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde kar küreme çalışması yapan ve ismi henüz öğrenilemeyen 28 K 8727 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Devrilen araçta yüklü olan tuz yola savruldu.

Aracın arkasında seyreden, Gökhan Topçu kontrolündeki 61 S 1896 plakalı yolcu otobüsü ile Mehmet sarı idaresindeki 10 CFA 36 plakalı minibüse çarptı.

Kazada yolcu otobüsünde bulunan 4 yolcu ile kar küreme aracındaki 2 karayolu personeli yaralanarak gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otobüste bulunan yolcular ise başka bir araca bindirilerek yola devam etti. Yolun ortasında kalan yolcu otobüsü ise kaldırılarak yolun ulaşıma açılması için karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Bu sırada, yolcu otobüsünü yol kenarına çekmeye çalışan kar küreme aracıda kaygan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.