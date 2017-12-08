Haber: Semih BAYKAL

Kaza, TEM Otoyolu Köroğlu rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen Halil Bıyık idaresindeki 26 PD 719 plakalı kamyon, aynı yönde seyreden Halil Erdoğan yönetimindeki 63 FB 377 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle aynı istikamette ters yöne dönen Erdoğan idaresindeki kamyona, yine Ankara yönünde seyreden Adnan Sağlam’ın kullandığı 14 GK 4408 plakalı cip ile Necmettin Dağ’ın kullandığı 14 KR 681 plakalı çekici hızla çarptı. Sürücü hurdaya dönen kamyonda sıkıştı.

Bıyık idaresindeki kamyon, Erdoğan yönetimindeki kamyona arkadan çarptıktan sonra yoldan çıkarak şarampole uçtu. Bıyık’ın içinde bulunduğu kamyon hurdaya dönerken, araç sürücüsü sıkıştığı kamyondan itfaiye ve UMKE ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.

Yaralı Halil Bıyık, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.