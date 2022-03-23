TEM Otoyolu Düzce gişeleri onarıma alındı



Haber: Okay Özcan

İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücülerin otobana girişlerde Gölyaka ve Kaynaşlı gişelerini kullanabileceği belirtildi.Kaza, 25 Ağustos 2021 tarihinde TEM Otoyolu Düzce gişelerinde meydana gelmişti. Damperi açık unutulan kamyon, gişelerin üst kısmına çarpmış ve hasar oluşmuştu. Karayolları Genel Müdürlüğü, hasarın giderilmesi için 23-31 Mart tarihleri arasında otobana girişleri durdurdu. Bu kapsamda Düzce'den İstanbul istikametine gidecek olan sürücüler uyarıldı. İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücülerin otobana girişlerde Gölyaka ve Kaynaşlı gişelerini kullanabileceği belirtildi.