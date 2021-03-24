TEM OTOYOLU'NDA KAZA

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde, TEM Otoyolu'nda diğer yolcularla tartıştığı için yolcu otobüsünden indirilen Barış Bayram (22), yaklaşık 1 kilometre geride kalan dinlenme tesisine yürümek için yolun karşısına geçtiği sırada kamyonun çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

TEM OTOYOLU'NDA KAZA
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kaza

kaza

Haber: C. Kutay Aykan

Kaza, saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul-Kayseri seferini yapan yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan Barış Bayram, iddiaya göre otobüsteki yolcularla bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Bayram, Dörtdivan Dinlenme Tesislerinin bir kilometre ilerisinde otobüsten indirildi. Bayram, yoğun kar yağışının yaşandığı yolda, geride kalan dinlenme tesisine yürümek istedi. Barış Bayram'a yolun karşısına geçtiği sırada İstanbul istikametine seyir halindeki Burak Gümüşoğlu idaresindeki 14 ER 182 plakalı kamyon çarptı. Kamyonun üzerinden geçtiği Barış Bayram, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Bayram'ın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından ilçe devlet hastanesinin morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021, 09:34
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