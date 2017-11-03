Haber: Semih Baykal

Kaza TEM otoyolu Kuzörenemirler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Kırklareli’nden Kastamonu’ya gitmekte olan Hasret Çelik yönetimindeki 39 AJ 106 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu, önünde seyretmekte olan Ahmet D. idaresindeki 27 VH 893 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan Cemil Pir İsimli vatandaş sıkışarak hayatını kaybederek, sürücü Hasret Çelik ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ağır yaralandı. Yaralılar 112 Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastane Köroğlu Ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Cemil Pir isimli vatandaşın cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin aracı kesmesi sonrasında çıkarıldı. Savcılık incelemesinin ardından Cemil Pir cansız bedeni morga kaldırıldı. Kazaya ilişkin tır sürücüsü Ahmet D. Gözaltına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.