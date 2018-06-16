HABER:Aysun Beykoz

Bayram tatilinde İl Emniyet Müdürlüğü ve karayolları ekipleri, TEM otoyolun ilimiz kesiminde ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmaması ve tatilcilerin rahat bir şekilde seyahat edebilmelerini sağlamak için ekip sayısı ve denetimleri arttırdı. Bolu Dağı Tüneli kesimi Kaynaşlı ile Abant gişeleri arasında bulunan bölge, 87 kamera ile 7/24 Tünel Komuta Merkezi tarafından takip ediliyor. Tem otoyolunda alınan tedbirler hakkında konuşan Bolu Emniyet Müdürü Yardımcısı Aydın Aksoy; "Trafik kazalarının önlenmesi amacıyla özellikle Ramazan bayramı süresi ve sonrasını kapsayacak şekilde ek trafik tedbirler almış durumdayız. Büro hizmetlerinde görevli personelimiz denetim ekiplerine takviye yapıldı. Aktif olarak fiili denetim görevinde çalışacaklar" diye konuştu. Trafik ekipleri, aşırı hız yaparak sürücülerin hayatlarını tehlikeye atanları tespit etmek için sabit ve hareketli radar kontrolleri yapacak. Radarla tespit edilen araçların plakalarına gerekli cezai işlemler uygulanacak. Aksoy, trafik ekiplerinin kazaların yoğun olduğu güzergahlarda görünür olacağını belirterek, "Denetimlerde sürücü ve yolculara nezaket kuralları çerçevesinde davranılacak. Bunun yanı sıra sadece ihlal yapan taşıtlar değil, diğer araç sürücüleri de durdurularak, yüz yüze iletişime önem verilecek" dedi. Terminaller dışında şehirlerarası otobüslerin kalkışlarına izin verilmeyeceğini bildiren Aksoy, otobüslerde özellikle emniyet kemeri denetimlerine ağırlık verileceğini, sivil personelle otobüs denetimlerinin yapılacağını söyledi.

Otoyolda meydana gelecek trafik kazaları nedeniyle yolun ulaşıma kapanması durumunda alternatif yollar kullanılacak. Sürücüler Paşaköy, Çaydur, Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirilecek. Bu sayede ulaşımda yaşanacak olan aksamanın önüne geçilmiş olacak.