Haber: Semih Baykal

İlimize, kendi ülkelerinde yaşanan savaşlardan dolayı kaçarak gelen yabancı uyruklu vatandaşlara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün başarılı polisleri, il merkezinde Yabancı Terörist Savaşçılarla mücadele bağlamında çalışma yaptı. Polisler, il merkezinde insanların toplu yaşadığı yerlerde bulunan yabancı uyruklu vatandaşları tek tek kontrol ederek, üzerinde kimliği olmayan ve kaçak yollarla gelenleri gözaltına alarak Emniyete götürdü. Operasyonların sürekli devam edeceği öğrenildi.