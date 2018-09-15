

Haber: Esra ÖZTÜRK



İstanbul'dan Mersin'e tekstil ürünleri taşıyan Saim Sıçramaz(45) idaresindeki 01 CLT 62 plakalı TIR, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde bulunan bir dinlenme tesisine park etti. Sürücü aracın içinde dinlendiği sırada tesiste bulunan görevliler, TIR'ın dorse kısmından dumanlar çıktığını görerek sürücüyü uyardı. Saim Sıçramaz, hemen TIR'ın dorse kısmıyla kupa kısmını birbirinden ayırdı. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Ancak TIR'ın dorse kısmı ve içinde bulunan tekstil ürünleri tamamen yandı. Sürücü Saim Sıçramaz yangının yükleme sırasında atılan bir izmarit nedeniyle çıkmış olabileceğini düşündüğünü söyledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.