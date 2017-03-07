Haber: Faruk ÇİDEM

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Bolu, İstanbul, Bursa ve Yalova'da Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan aralarından Mudurnu ilçesinin AK Partili eski Belediye Başkanı Metin Soygür, emekli Emniyet Müdürü Ertuğrul Bozdağ'ın da bulunduğu 30 kişi ifadelerinin ardından yoğunluk güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.