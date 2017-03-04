Haber: Kasım Şahin

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün başarılı ekipleri FETÖ'cülerin korkulu rüyası oldu. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hakkında yakalama ve gözaltı kararı bulunan, meslekten ihracı gerçekleşen İlhami Can, TEM Şubesi başarılı ekipleri tarafından yapılan operasyonla Kürkçüler TOKİ Konutları'nda yakalanarak gözaltına alında. Can'ın evinde yapılan aramada bazı delillerinde bulunduğu öğrenildi. Öğle saatlerinde yapılan operasyonda gözaltına alınan ve polislik mesleğinden ihraç edildiği öğrenilen İlhami Can, sorgulanmak üzere Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere teslim edildi.