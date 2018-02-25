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25 Şubat 2018 Pazar
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    • TEMA’cılar Yeniçağa’da bir araya geldi

    TEMA Vakfı Bolu İl Temsilciliği, 2 Şubat Sulak Alanlar Günü dolayısıyla yapılan etkinlikler kapsamında Yeniçağa gölünü ziyaret etti.

    25 Şubat 2018 Pazar 10:08
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    TEMA’cılar Yeniçağa’da bir araya geldi
    Foto galeriye git  Haber: Semih Baykal

    2 Şubat Sulak Alanlar Günü dolayısıyla yapılan etkinlikler kapsamında, Ramsar Anlaşmasına göre Ulusal öneme sahip sulak alan ilan edilen Yeniçağa Gölü’ne TEMA Vakfı Bolu İl Temsilciliği gezi 24 Şubat’ta bir gezi düzenledi. Geziye Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, Yeniçağa İlçe Milli Eğitim Müdürü, TEMA eğitim sınıflarının her kademesinden öğrenciler (minik, yavru, orta, lise TEMA sınıfları) AİBÜ Genç TEMA, , öğretmenler ve veliler katıldı. Gezi hakkında bilgiler veren TEMA Vakfı Bolu İl Temsilcisi Selma Demirel; “Göl çevresinde yapılan gezide gölün barındırdığı endemik bitki türleri, gölde yaşayan balıkçıl kuşlar, popülasyonu azalan türler ve sulak alanların barındırdığı doğal yapının çevre, iklim bakımından önemi ile ilgili bilgi verildi. Kuş gözlem noktalarında yapılan etkinliklerin ardından yavru ve genç TEMA’lar çöp topladılar. Temiz çevre, doğal yaşam dilekleriyle etkinlik sona erdi” dedi.

    Anahtar Kelimeler: TEMA, Vakfı, Bolu, İl, Temsilciliği

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