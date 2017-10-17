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17 Ekim 2017 Salı
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    • TEMAD 33’üncü yıl dönümünü kutladı

    Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Bolu Şubesi(TEMAD) kuruluşunun 33’üncü yıl dönümü ve Dünya Astsubaylar Gününü, Anıtpark’ta düzenlenen bir törenle kutladı. Dernek başkanı Emekli Astsubay Selahattin Ünlüefe, basın açıklaması yaparak terör örgütlerinin karşılarında komando tugayından sonra kendilerini bulacaklarını söyledi.

    17 Ekim 2017 Salı 11:17
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    TEMAD 33’üncü yıl dönümünü kutladı
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    Haber: Semih BAYKAL

    TEMAD Bolu Şubesi, kuruluşunun 33’üncü yıl dönümü ve Dünya Astsubaylar Gününü kutlamak amaçlı ile düzenlediği törene, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Bolu Belediye Başkanı İhsan Ağcan, Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, astsubaylar ve davetliler katıldı.

    Tören İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından derneğin Başkanı Emekli Astsubay Selahattin Ünlüefe’nin çelenk koyması ile başladı. Çelenk sunumunun ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak için kürsüye gelen Ünlüefe, terör örgütlerin karşılarında Bolu 2’nci Komando Tugayı’ndan sonra kendilerinin bulacaklarını söyleyerek; “Kısa adı ( TEMAD ) olan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğinin 33' üncü Kuruluş Yıldönümü ve Dünya Astsubaylar günü kutlamalarında bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Hepiniz hoş geldiniz. TEMAD Türkiye'nin önde gelen Sivil Toplum örgütlerinden biri olup, Genel Merkezi ve 96 Dernek Şubesi ile 120 bine yakın emeklisi, 100 bin Muvazzaf çalışanı; eşleri ve çocukları ile birlikte 1 Milyon civarında geniş bir ailedir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk' ün kurduğu ve bizlere emanet ettiği Laik, Demokratik Türkiye Cumhuriyetine sonsuza kadar sahip çıkmak ve Al Bayrağımızın bütün yurt sathında özgürce dalgalanmasını sağlamaktır. Üyelerimizin hak ve menfaatleri doğrultusunda yıllardır verilmeyen haklarımızın savunucusu olmaktır. Ülkemiz zor bir süreçten geçmektedir. İnsanlarımızın huzur ve refah içerisinde tek vücut halinde yaşayabilmeleri için mücadele etmek hepimizin görevi olmalıdır. Misak-ı Milli hudutlar içerisinde bu toprakları koruyup kollamak için profesyonel Askerliği seçmiş olan bizler, Laik ve Demokratik Cumhuriyetin savunucuları olarak ülkemizin huzur ve güvenini bozmak isteyen yıkıcı ve bölücü terör örgütü ve arkasındaki dış mihraklar şunu unutmasınlar ki; her ne kadar emekli de olsak tıpkı geçen hafta içerisinde bölgeye intikal eden Türkiye'mizin göz bebeği Bolu 2. Komando Tugayı gibi karşılarında bizleri bulacaklardır. Maalesef dün aldığımız habere göre. Tugayımızdan iki Mehmetçiğimizin şehit düştüğünü üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta Türk Silahlı Kuvvetleri, Kederli aileleri ve yüce ulusumuza baş sağlığı diler, şehitlerimize Allah' tan rahmet dileriz. Mekânları cennet olsun. Sözlerime burada son verirken Ülkemizin bağımsızlığı ve kuruluşunda mücadeleler vermiş olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Aziz Şehitlerimizi, Gazilerimizi ve ebediyete intikal eden meslektaşlarımızı rahmet ve minnetle anarken, Tüm Astsubaylarımızın Dünya Astsubaylar Gününü kutluyoruz. Katılımınız için hepinize tekrar Teşekkür eder saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.

    SİYASİ KİMSE YOKTU

    Astsubayların bu önemli gününde siyasi partilerden bir tek CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu katıldı. Aynı zamanda protokolden de sadece İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Astsubayların bu önemli gününe geldi.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Emekli, Astsubaylar, Derneği, Bolu

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