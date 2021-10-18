TEMAD 37’nci kuruluş yıldönümünü kutladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

TEMAD Bolu Şubesi, kuruluşunun 37’nci yıl dönümü ve Dünya Astsubaylar Gününü kutlamak amacıyla düzenlenen törene, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Bolu TEMAD Bolu şube Başkanı Ramazan Musluk, TESUD Bolu Şube Başkanı Ahmet Şerafettin Yamaner, subaylar, gaziler, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD)’nin 37. kuruluş yıldönümü ve Dünya Astsubaylar günü, Emekli Astsubaylar Derneği Bolu Şubesi tarafından düzenlenen tören Atatürk Anıtına çelenk konulması, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Akabinde Emekli Astsubaylar Derneği Bolu İl Şubesi Başkanı Emekli Kd. Bçvş. Ramazan Musluk günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

“BİR MİLLİ GÜÇ HALİNE GELMİŞTİR”

Musluk, TEMAD’ın kuruluşu ile ilgili bilgiler vererek; “Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) 17 Ekim 1984 tarihinde, 2847 sayılı kanunla kamu yararına çalışan dernekler statüsünde kurulmuştur. Emekli olan astsubaylar ve ailelerinin sosyal, kültürel ve hukuki ihtiyaçlarını karşılamak, askerlik mesleğine ilişkin ortak anılarını yaşatmak ve dayanışmalarını devam ettirmek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Bundan 37 yıl önce kurulan TEMAD, her geçen gün daha da büyüyerek, Türkiye genelinde 40 il ve 54 ilçede şube ve temsilcilikleri ile milletine ve devletine, gerektiğinde her türlü desteği veren Bir Milli Güç Haline Gelmiştir” dedi.

“SİYASİ PARTİLERLE İLİŞKİLERİ TARAFSIZ ŞEKİLDE YÜRÜTMEYİ İLKE EDİNMİŞTİR”

TEMAD’ın amaçlarından da bahseden Ramazan Musluk, örnek alınan bir sivil toplum kuruluşu olduklarını dile getirerek; “Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılapları ışığında, emekli astsubayların, ailelerinin ve toplumun örf ve adetleri ile insan haklarına saygılı, öncelikle mesleki konularımızın çözümüne katkı sağlamayı amaç edinmiştir. TEMAD, ülke genelinde dinamik ve katılımcı teşkilat ve örgüt yapısı ile gönüllülük esasına dayalı karşılıksız bir hizmet anlayışını görev edinmiştir. Derneğimiz, meslektaşlarımızın sorunları ile toplumsal konularda çözümler üretmeyi, kamu yararına çalışarak toplumsal faydayı ön planda tutmayı, siyasi partilerle ilişkileri tarafsız şekilde yürütmeyi ilke edinmiştir. Bugün gerektiğinde istihdam sağlayabilen, ulusal sorunlarda söz sahibi, toplumdaki saygınlığı ve üyeleri arasındaki güçlü bağı ile örnek alınan bir sivil toplum kuruluşu olmayı başarmıştır.” İfadelerini kullandı.

“AZİZ VATANIMIZA AŞIK, ŞANLI BAYRAĞIMIZA SEVDALIYIZ”

Musluk, Canları ve kanları üzerine yemin ederek mesleğe başladıklarını ifade ederek; “Bizleri biz yapan gelenek ve göreneklerimize bağlı kalarak vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin bekası için, kalkınan Türkiye yolunda cesaretle yürüyerek aziz vatanımıza âşık, şanlı bayrağımıza sevdalıyız. Biz, birlik ve beraberlik için sarsılmaz bir inançla her zaman her yerde göreve hazırız. Biz astsubaylar vatan savunmasında devlet ve milletimize hizmet etmek için çıktığımız bu kutsal yolda kanımız ve canımız üzerine yemin ederek mesleğe başladık. Bu yemin emekli olana kadar değil ölene kadar sürer.

“HER BİRİMİZ ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİS DEMİR’İZ”

Ülkemiz coğrafi konumu ve tarihten gelen mirası sebebiyle iç ve dış düşmanların tehdidi altında zor bir süreçten geçmektedir. Huzur ve refah içerisinde yaşayabilmek için akıl ile bilim ile ve birlik beraberlik içinde mücadele etmek hepimizin görevidir. Misakı Milli hudutları içerisinde bu toprakları korumak ve kollamak için profesyonel askerliği seçmiş olan bizler laik ve demokratik cumhuriyetin savunucuları olarak, ülkemizin huzur ve güvenini bozmak isteyen yıkıcı ve bölücü her türlü terör örgütü ve dış mihraklar şunu unutmasınlar ki, emekli dahi olsak karşılarında bizleri bulacaklardır. Her birimiz şehit astsubay Ömer Halis Demir’iz.” şeklinde konuştu.

“TEMAD’IN 37. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN”

Bolu TEMAD İl Başkanı Ramazan Musluk, konuşmasının sonunda kuruluk yıldönümlerini kutlayarak; “Astsubaylar günü ve TEMAD’ın kuruluş yıl dönümünün, meslektaşlarımızın haklı talepleri olan ‘’mesleğe başlama derece ve kademesinin 9/2 olması, astsubayların tazminat sorununun çözülmesi, yüz kızartıcı suçlar hariç diğer memurlara tanınan sicil affının bizleri de kapsaması’’ konularının yasal süreçle sonuçlanması için bir vesile olmasını umut ediyoruz. Bu duygularla türküye sınırları içinde ve dışında görev yapan özellikle bölücü terör örgütleri ile mücadele eden kahraman meslektaşlarımıza başarılar diler, ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi, kurucularımızı ve üyelerimizi rahmet ve şükranla anarak, gazilerimize ve üyelerimize de sevdikleriyle birlikte sağlıklı uzun ömürler temenni ederiz. Astsubaylar günümüz ve TEMAD’ın 37. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.” diye konuştu.