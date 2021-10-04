Temaslı öğrenciler için yeni karar

Haber: C. Kutay Aykan

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs Rehberi'nin "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" konulu bölümü güncellendi. Buna göre aşısız veya eksik aşılı koronavirüstemaslısı kişilerin karantinası, "semptom göstermemeleri halinde" PCR testi yapılmaksızın 10'uncu günde sonlandırılabilecek. koronavirüs temaslısı kabul edilen ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin karantina sürecinde de semptom gösterip göstermedikleri takip edilecek. Semptom göstermeyenlerin karantinaları 5'inci günde yapılacak PCR testinin negatif çıkması durumunda sonlandırılacak ve bu öğrenciler okula devam edebilecek. PCR testi yapılmadığı durumda ise öğrencinin karantinası 10'uncu günde sonlandırılacak.

“YENİ ALGORİTMAMIZ”

Konu hakkında İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, “Yakın temaslı kabul edilen ilk ve ortaöğretim öğrencilerinde semptom takibi yapılarak semptom gelişmemiş olanlara 5. günde yapılan PCR sonucunun negatif olması durumunda maske ve mesafe kuralına uymak suretiyle, PCR yapılmadığı durumda ise 10. günde maske ve mesafe kuralına uymak suretiyle karantinaları sonlandırılarak okula devam edebilirler”