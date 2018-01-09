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    • Temayül yoklaması tamamlandı

    Nurettin Doğanay’ın istifasının ardından Ak Parti İl Başkanlığı için parti binasında Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hacı Turan ve Hüseyin Devecioğlu’nun katılımıyla temayül yoklaması gerçekleşti.

    08 Ocak 2018 Pazartesi 19:45
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    Temayül yoklaması tamamlandı

    Haber: Kasım ŞAHİN 

    Ak Parti 6. Olağan Kongresi 31 Aralık 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşmesi gerekirken, iptal edildi. İptal kararının ardında Nurettin Doğanay da görevinden istifa etmişti. Yeni bir İl Başkanının kim olacağı kamuoyunda merak konusu olurken, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hacı Turan ve Hüseyin Devecioğlu’nun katılımıyla parti binasında bulunan konferans salonunda temayül yoklaması gerçekleşti.

    LİSTENİN BİRİNCİ SIRASINDA GÜZ YER ALDI

    Birebir görüşme ve anket şeklinde gerçekleştirilen temayül yoklaması akşam 19:30 saatlerinde tamamlandı. Temayül yoklamasında edinilen bilgilere göre, birinci sırada eski İl başkanı Avukat Mehmet Emin Güz yer aldı. İkinci sırada ise Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Belediye Meclis Üyelerinin destekleriyle İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın yer aldı. Temayül yoklaması sonrasında Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hacı Turan’ın sandıklara atılan oyları hiç açmadan Genel Merkeze götürdüğü için üçüncü sırada kimin yer aldığını henüz belli olamadı. Ama üçüncü sırada yer alması beklenen muhtemel isimler Abdullah Uzun, Suat Güneri ve Tahsin Akduman, Mazhar Bozoğlu. Sonuçların teşkilat merkezinde 1 hafta içinde belli olacak ve ilk 3 sırada yer alan adaylar Genel Merkeze çağrılacak. Bu adaylar arasında son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kararı verecek ve Ak Parti 6. Olağan Kongresini gerçekleştirecek. 

    Anahtar Kelimeler: Nurettin, Doğanay’ın, Istifasının, Ardından, Ak

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