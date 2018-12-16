Haber: C. Kutay Aykan
TEM otoyolu Gerede mevkinde dün akşamüzeri Ş.K idaresinde ki 06 DD 1657 plakalı araç, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Aracının motor kısmından dumanlar çıktığını fark eden araç sürücüsü hemen aracını durdurup itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Gerede Belediyesi İtfaiye Ekipleri hemen yangına müdahale etti. İki kişinin yolculuk yaptığı araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangından dolayı otoban trafiğinde kısa süreli aksama yaşansa da aracın olay yerinden kaldırılmasıyla birlikte trafik normal akışına döndü.
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