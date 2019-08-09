TEM’de bayram yoğunluğu

TEM Otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar zaman zaman yoğunluğa neden oluyor. Bayram tatiline çıkan binlerce araç yolda akıcı ama yoğun bir trafiğe neden oluyor.