

Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketine gitmek isteyen vatandaşlar Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Her bayram hemen hemen aynı manzaların yaşandığı bölgede zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazaları da uzun araç kuyruklarına neden oluyor. Öte yandan otoyolun Ankara-İstanbul yönünde ise ulaşım normal olarak sağlanıyor. Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nda bayram süresince tedbirler arttırıldı. Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılıyor. Trafik ve kara yolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Otoyoldaki trafik yoğunluğu drone ile de havadan görüntülendi.