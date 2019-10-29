TEM’de çalışma var

Haber: Volkan Yılmaz

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Ankara-Bolu il sınırı-Çamlıdere Kavşağı 18-19. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayi mevkiinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun Gaziemir-Buca kavşaklarında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Sivrihisar-Polatlı yolunun 18-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2019, 10:14