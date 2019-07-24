TEM’de can pazarı

Cenazeden dönenleri taşıyan minibüs takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 10 kişide yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere taşındı.

TEM’de can pazarı

Haber: Birol Ertunç

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde cenazeden dönenleri taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak takla atması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hatay'da katıldıkları cenaze töreninden dönenleri taşıyan Ali T. idaresindeki 34 LSB 25 plakalı minibüs, Yukarı Soku mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli yaptığı incelemede, bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 10 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Esra Öztürk

Esra Öztürk

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Hafta içi 6-7 Oyuncu Gelecek
Hafta içi 6-7 Oyuncu Gelecek
  1. Bolu

banner129