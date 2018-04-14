Haber: Semih Baykal

İlimiz TEM Otoyolu Kuruçay köprüsü mevkiinde Ankara İstikametine gitmekte olan 34 HF 7299 plakalı otomobil sürücüsü Muhammed Gökalp’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak aynı istikamette ilerleyen Musa Atmaca idaresindeki 34 FL 8659 plakalı otomobile, ardından da Musa Karapınar idaresindeki 34 KP 3499 plakalı TIR'a çarptı. Gökalp yönetimindeki otomobil ancak bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü Muhammed Gökalp, eşi Nurşan, çocukları Eda (2), Mayide (4) ile annesi Gülistan, babası Abdülselam ve akrabası Gülçin Gökalp yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.