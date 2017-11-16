Haber: Semih BAYKAL

Olay, gece saatlerinde TEM Otoyolu ilimizin Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine seyreden ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 81 AE 121 plakalı otomobil, önünde seyreden Ali D. yönetimindeki BA 011-L plakalı TIR’a Köroğlu mevkisinde arkadan çarptı. İsmi henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, kaza yerinde hayatını kaybederken, TIR sürücüsü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.