TEM’de feci kaza

Haber: Erdal Tanrıverdi

TEM Otoyolu Rüzgarlı mevkiinde meydana gelen kazada Ankara istikametine seyir halinde olan Sedat Ariş idaresindeki 27 V 6152 plakalı tır, önünde ilerleyen Oğuzhan Şimşek yönetimindeki 06 SEV 08 plakalı demir boru yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle önündeki tıra ok gibi saplanarak hurdaya dönen aracın sürücüsü Ariş, tırda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tırda sıkışan yaralı sürücü Ariş, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonunda kurtarılabildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sedat Ariş, tedavisi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖZEL İDARE KAZA YAPTI

Bir başka kazada ise Zonguldak İl Özel idaresine ait damperli kamyon Yeniçağa ilçemizde trafik kazasına karıştı. Yaşanan kazada 1 kişi yaralandı. D-100 kara yolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden H.S. idaresindeki 14 BP 414 plakalı otomobil ile aynı yönde giden E.A. yönetimindeki 67 EA 963 plakalı Zonguldak İl Özel İdaresine ait kamyon Zonguldak kavşağında çarpıştı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan A.S. yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.