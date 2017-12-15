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15 Aralık 2017 Cuma
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    • TEM’de feci kaza: 3 Yaralı

    Bolu'da, TEM Otoyolu'nda 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

    15 Aralık 2017 Cuma 22:50
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    TEM’de feci kaza: 3 Yaralı

    Haber Bülteni

    Kaza, akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AB 8652 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mustafa Öztekin yönetimindeki 55 BAK 01 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra bariyerlere çarptı. Arkadan gelen Çetiner Kazım Özkan yönetimindeki 34 SG 4670 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

    Kazada, Çetiner Kazım Özkan ile yanındaki Oktay Canik ve bariyerlere çarpan otomobilde sıkışan sürücüsü yaralandı. Sürücü, olay yerine sevk edilen UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

    Çetiner Kazım Özkan ile yanındaki Oktay Canik İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne, diğer yaralı ise Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Kaza nedeniyle trafiğin bir süre tek şeritten sağlandığı otoyolun İstanbul yönünde, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

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