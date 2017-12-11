Haber: Semih Baykal

İlimiz Yeniçağa İlçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen Veysel Bayram yönetimindeki 25 AG 572 plakalı karayollarına bağlı kamyonete, aynı yönde ilerleyen Ali Tekin Beşli idaresindeki 34 SD 4285 plakalı otomobil yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Beşli’nin kullandığı otomobil taklalar atarak parçalara ayrıldı. Kazada, otomobil sürücüsü Ali Tekin Beşli, karayolları kamyonetinin sürücüsü Veysel Bayram, kamyonette bulunan Mustafa Esen, Ceyhun Demirbaş ve Zeki Özcan yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Temizlik ekiplerinin çalışması ve kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım tekrar normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.