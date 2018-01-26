Haber : Semih Baykal

İlimiz TEM otoyolu Dağkent Mevkiinde İstanbul istikametine ilerleyen Mesut Köksal idaresindeki 06 GGG 18 plakalı otomobil önünde seyreden seyreden Murat Zehir yönetimindeki 15 SK 998 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Mesut Köksal (42) ile otomobilde bulunan Hatice (62), Leyla (39), Ülkü Sena (7) ve Büşra Köksal (25) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince UMKE ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Büşra Köksal'ın hayati tehlikesinin olduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.