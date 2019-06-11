TEM’de kaza 1 ölü 6 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin refüje çarpması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaşamını yitiren çocuğu 7 yaşında bir kız çocuğu olduğu belirtildi.