TEM’de kaza 1 ölü 6 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin refüje çarpması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaşamını yitiren çocuğu 7 yaşında bir kız çocuğu olduğu belirtildi.

TEM’de kaza 1 ölü 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, otoyoldan İstanbul yönüne giden Cengiz A'nın kullandığı 59 PH 386 plakalı otomobil, Köroğlu Park Alanı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada, otomobilden savrulan bir çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Cengiz A. ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bolu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otoyolun İstanbul yönünde trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2019, 13:11
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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