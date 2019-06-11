TEM’de kaza 1 ölü 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, otoyoldan İstanbul yönüne giden Cengiz A'nın kullandığı 59 PH 386 plakalı otomobil, Köroğlu Park Alanı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada, otomobilden savrulan bir çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Cengiz A. ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bolu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otoyolun İstanbul yönünde trafik kontrollü olarak sağlanıyor.Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2019, 13:11