TEM’de kaza

TEM otoyolunda Ankara istikametinde seyreden bir tır devrildi. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken tırda maddi hasar meydana geldi.

TEM’de kaza

Haber: Aysun Beykoz

Edinilen bilgiye göre kaza TEM otoyolu Yeniçağa mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametinde seyir halinde olan bir tır sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesinin ardından devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan tır şoförü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.  Kazanın ardından ulaşım tek şeritten sağlanırken, karayolları ekibinin orta ve sağ şeridi açmak için çalışmalarını sürdürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
“Bizim yüreğimizde her gün seçim var”
“Bizim yüreğimizde her gün seçim var”
  1. Bolu

banner128