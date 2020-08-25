TEM’de kaza

Haber: Aysun Beykoz

Edinilen bilgiye göre kaza TEM otoyolu Yeniçağa mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametinde seyir halinde olan bir tır sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesinin ardından devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan tır şoförü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından ulaşım tek şeritten sağlanırken, karayolları ekibinin orta ve sağ şeridi açmak için çalışmalarını sürdürdüğü bilgisine ulaşıldı.