TEM’de kaza: 2 yaralı

Haber: Aysun Beykoz

Tem Otoyolu Cankurtaran mevkiinde İstanbul istikametinden Ankara istikametine doğru gitmekte olan 34 ZJ 7432 plakalı lüks araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ağır hasar meydana gelirken, sürücü ve yanında bulunan bir kişi araçta sıkıştı. Kazayı ihbar alarak olay yerine gelen Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler araçta sıkışan vatandaşları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavilerine devam edilmek üzere Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2019, 14:20