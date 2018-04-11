TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine giden Rukiye Nuran Tok idaresindeki 06 FD 6741 plakalı otomobil, Batı gişeleri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Rukiye Nuran Tok ve yanındaki kızı Leman Vera Tok yaralandı. Yaralılara ilk yardımı yoldan geçen diğer sürücüler yaparken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.