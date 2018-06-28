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28 Haziran 2018 Perşembe
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    • Tem’de kaza 2 yaralı

    TEM otoyolu İstanbul istikametinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

    28 Haziran 2018 Perşembe 10:49
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    Tem’de kaza 2 yaralı

    Haber: Esra Öztürk

    Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu İstanbul istikametine seyir halinde olan Fikret Bayram idaresindeki 34 BZU 17 plakalı otomobil Uzunköprü mevkiinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüjde bulunan yeşillik alana çıkan otomobil, ters yöne dönmüş şekilde tekrar refüje inerek durabildi.

    Kazada, sürücü Fikret Bayram ile otomobilde bulunan Selma Bayram yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

    Anahtar Kelimeler: TEM, Otoyolu, İstanbul, Istikametinde, Seyir

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