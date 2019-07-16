TEM’de kaza: 5 yaralı

Haber: Aysun Beykoz

Son günlerde üst üste meydana gelen trafik kazalarına bir yenisi eklendi. Geçtiğimiz gün öğleden sonra TEM otoyolu İstanbul istikametinde seyreden araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak orta refüje yuvarlandı. Yeniçağa gişelerinden sonra yaşanan trafik kazasında 01 Y 9187 plakalı araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı ihbar alan Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hemen olay yerine geldi. Çok sayıda trafik ve sağlık ekibinin de olay yerine sevkedildiği kaza sonrası 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavilerine devam edilmek üzere devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası araç kullanılamaz hale gelirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.