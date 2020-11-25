TEM’de kaza cip ile otomobil çarpıştı

Haber:Erdal Tanrıverdi

Y.D. yönetimindeki 34 DHS 694 plakalı cip, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Bolu Dağı geçişi 3. Viyadükler mevkiinde, aynı yönde önünde seyreden C.B. idaresindeki 55 ADS 660 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolda ters dönen araçlardaki sürücüler Y.D. ve C.B. ile otomobilde bulunan S.B. yaralandı. Olay yerine Düzce ve Bolu'da gelen 112 Acil Servis ambulanslarına alınan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.