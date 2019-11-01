TEM’de korku dolu anlar

Haber: Volkan Yılmaz

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkisinde meydana gelen olayda İstanbul istikametine seyir halinde olan tırın sağ tarafında bulunan lastiklerinden birisi yerinden çıkarak yola fırladı. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda devrilme riskine rağmen kilometrelerce ilerleyen tır daha sonra sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi. Şans eseri herhangi bir kazaya neden olmayan olayda lastiğin fırladığını gören ve o anları cep telefonlarıyla görüntüleyen diğer sürücüler de büyük korku yaşadı.