Haber: Gönül Olutürk

İlimiz TEM Otoyolu’nun Batı gişeleri mevkiinde İstanbul istikametine giden 34 BDP 142 plakalı otomobil, sürücüsü Mahmut Dede’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. Yaklaşık 50 Metre refüjde ilerledikten sonra otomobil aydınlatma direğine çarpıp taklalar atarak devrildi. Kazada, 54 yaşındaki Mehmet Dede olay yerinde hayatını yitirirken, sürücü Mahmut Dede, Mevlüt Dede, Halil Dede ve Hanım Muratoğlu ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ilimizdeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Mehmet Dede’nin cansı bedeni ise morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZAYA BAKACAĞIM DİYE KAZA YAPTILAR

Kazaya bakmak için yavaşlayan sürücüler nedeniyle trafik olumsuz etkilendi. Kazaya bakan bir TIR sürüsü ile otomobil sürücüsünün araçları çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.

VATANDAŞTAN NİMETE SAYGI

Öte yandan yaralılara yardım etmek için duran bir kadın da yola saçılan ekmekleri toplayarak yol kenarındaki yeşil alana koydu.