Haber: Semih Baykal

İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü ilimiz Gerede İlçesi Cankurtaran Mevkiinde kontrolden çıkarak, şarampole uçtu. Kaza da iki kişi hayatına kaybederken, 22 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, AFAD, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda otobüsten çıkartılarak, Ankara ve Bolu’daki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili Ankara Valiliği’nden de açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; “29.12.2017 Cuma günü saat 07.24’te Bolu-Ankara kara yolu Cankurtaran mevkiinde bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 22 vatandaşımız da yaralanmıştır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.

