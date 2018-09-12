Haber:Gökhan AKSOY

Dün akşam saat 18.15 sularında TEM Otoyolu Ankara İstikameti Yeniçağa Gişelerinin 3 Km ilerisinde 81 DB 425 plakalı tırın motor kısmında aşırı ısınma nedeniyle kabloların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden tır sürücüsü aracını yol kenarına park ederek 155 polis imdat acil çağrı merkezini aradı. Acil çağrı merkezi tarafından bölgeye trafik ve en yakın itfaiye birimi olan Dörtdivan Belediyesi İtfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay mahalline ulaşan itfaiye ekibi tır aracını söndürdü. Söndürme çalışması sırasında kısa süreli trafik akışı durdu.

Yangının söndürülmesinin ardından TEM’de trafik akışı normale dönerken, yangın çıkan tırın çekici bölümü tamamen kullanılmaz hale geldi. Tırda bulunan yükün bir bölümünde de maddi hasar oluştu.