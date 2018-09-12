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    • TEM’de zincirleme kaza 8 yaralı

    TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3’ü ağır 8 kişi yaralandı. Hurdaya dönen bir otomobilde sıkışan sürücü 1 saatlik çalışmayla sıkıştığı yerden kurtarılabildi.

    10 Eylül 2018 Pazartesi 10:22
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    TEM’de zincirleme kaza 8 yaralı

    Haber: Aysun Beykoz

    Kaza saat 22.00 sıralarında Bolu Dağı TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan CJ 044 BY plakalı araçla 35 KD 6412 plakalı araçlar çarpıştı. Aynı istikamete seyir halinde olan Sedat Budak yönetimindeki 16 JJ 243 plakalı otomobilde hızla kaza yapan araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Bariyerlere saplanan araca da 41 GN 622 plakalı otomobil çarptı.

    Kazada, araçlarda bulunan 3’ü ağır 8 kişi yaralanırken olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Düzce Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar.

    Kazada, 16 JJ 243 plakalı otomobilin sürücüsü Sedat Budak hurdaya dönen aracında sıkıştı. Sıkışan sürücünün kurtarılması için itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri ağır yaralı halde araçta sıkışan Budak’ı 1 saatlik çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

    Kaza, nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Anahtar Kelimeler: TEM, Otoyolu, Bolu, Dağı, Mevkiinde

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