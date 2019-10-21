TEM’den PKK sevicilerine darbe

Haber: C. Kutay AYKAN

TEM Şubesi, İlimizde garsonluk yaparak geçimi sağlayan 20 yaşındaki D.D. sosyal medya üzerinden PKK propagandası ve Cumhur başkanına hakaret suçlarından evinden, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi birinci sınıf öğrencisi olan 19 yaşındaki M.E.’de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK’nın propagandasını yapmaktan kaldığı yurttan gözaltına alındı.

TEM Şubesindeki ifadelerinin alınmasının ardından her iki zanlı, PKK terör örgütü propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanına sosyal paylaşım sitesinden hareket etmek suçlarından Savcılığa sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2019, 11:39