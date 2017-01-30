HABER: FARUK ÇİDEM

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Bolu’da yaptığı ziyarette TBMM’de çıkarılan kanunlarla ilgili bilgiler verdi. Ak Parti Bolu İl Başkanlığı’nda açıklamalarda bulunan Çelik, AR-GE merkezleri firmaların daha ileri üretim teknikleri ile daha ileri ürün çeşitliliklerini ortaya çıkarmak için AR-GE merkezlerinin artırılmasına yönelik çalışmaları olduğunu ifade etti. Ar-Ge kanunu içerisinde nitelikli değiştirmeler yaptıklarını belirten Hasan Ali Çelik, “AR-GE kanunu ülkemiz için çok önemli. Bütün sanayicilerimizin, firmalarımızın, akademisyenlerimizin hatta öğrencilerimizin bundan istifade edebileceğinin bilinmesini istiyorum. AR-GE Mevzuatında yapılan diğer düzenlemelerde ise, AR-GE Merkezlerinin birbirleriyle olan münasebetinde birbirlerine iş vermeleri, iş görmeleri ile buradan doğacak faydaların da paylaşılmasını sağlayan düzenleme yaptık. Bir kişi bir konu üzerinde ihtisas sahibiyse onun üzerinden yürüyelim, bir başkası da diğerine göndersin. Karşılıklı ülke menfaati, firmalarımızın yararına olsun istedik. Dolayısıyla bu tarz düzenlemeleri yaptık ve kanunlar bitti” şeklinde konuştu.

“HEDEF DAHA ÜST SEVİYEDE ÜRÜNLER ÜRETMEK”

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik açıklamasında Ar-Ge Merkezleri’nde istihdam konusuna da değinerek, “AR-GE merkezlerinde istihdam edilecek temel bilimler mezunlarının aylıklarını iki yıl süreyle Bakanlığımız garanti ediyor. Hedefimiz daha üst seviyede ve yüksek teknolojiye dönük ürünler üretmek. Yaptığımız bir ürünü iyileştirmek, ürün kalitesini artırmak ve ticarette daha yüksek katma değer elde etmeye yönelik çabayı ortaya koymak” ifadelerini kullandı.

İleri teknoloji ürün üretmek kapasitemizin yeterli olmadığını belirten Çelik, “elde ettiğimiz rakamlara baktığımız zaman ileri teknolojik ürün üretme kapasitemiz ihracatımızda da çok yüksek yer kapsamıyor. Dolayısıyla, biz hem yüksek teknolojik ürün kapasitemizi hem de yüksek teknolojik ürün üretimine yönelik firmalarımızın gücünü ve imkanlarını artırmaya yönelik bu kanunları çıkarttık” dedi.

“BİZ İŞİMİZE BAKIYORUZ”

Basın mensuplarının, “Kredi Derecelendirme Kuruluşları’nın Türkiye’nin puanını düşürmesi yatırımcıyı etkiler mi?” sorusuna, dış yatırımcılarla görüşmelerinin olduğu şeklinde cevap veren Hasan Ali Çelik şu ifadeleri kullandı:

“Biz yatırımların nasıl bir hızla arttığını görüyoruz. Biz kendi işimize bakıyoruz. Dışarıdaki yatırımcılardan bizimle görüşüp yatırım yapmak isteyen çok sayıda insan var. Onlara organize sanayi bölgelerindeki daha fazla yatırım yeri temini konusunda gayretlerimiz sürüyor. Dışarının bu konudaki ifadelerine bakmadan işimize bakıyoruz.”