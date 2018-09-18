Haber: S.Özge Yücel

Bolu İl Sağlık Müdürlüğünce Bolu ilindeki tüm hastanelere yönelik organize edilen çalışmada hem il merkezinde hem de ilçelerdeki yaklaşık 150 acil servis çalışanı faydalandı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Kaan Çelik tarafından verilen eğitimde kalbi ve solunumu durmuş bir hastaya yapılan acil müdahaleler yer aldı.

“EN HIZLI MÜDAHALEYİ AMAÇLIYORUZ.”

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Personel, Acil, Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Balcı; “Verdiğimiz eğitimdeki konular, herhangi bir nedenle dolaşımı ve solunumu durmuş bir bireye uygulanacak olan yeniden canlandırma işlemlerine dairdir. Amacımız ilimizdeki tüm acil servis çalışanlarının yeniden canlandırma dediğimiz CPR (Kardiyo Pulmoner Resüsitasyon) bilgilerinin taze tutulması, pratiklerinin desteklenmesi ve yeni uygulamalardan haberdar olup kendini güncel bilgilerle geliştirebilmesidir. Bu sayede çalışanlarımız, başvuran hastalarını tekrar hayata döndürmek için en hızlı, en doğru müdahaleyi daha da bilinçli bir şekilde yapabileceklerdir. Bize bu eğitimlerde destek veren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sayın Kaan Çelik’e de ayrıca teşekkür ederiz” dedi.