Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Eyüp Özdemir İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Gerede Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Personeli ile birlikte çevre temizliği bilincini oluşturmak kolları sıvadı. Başkan Allar, Eyüp Özdemir İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen “Temiz Bir Çevre İçin El Ele” çevre etkinliği kapsamında Esentepe Mesireliğinde mıntıka temizliği yaptı. Düzenlenen etkinlikte öğrencilere temizliğin ne denli önemli olduğunun vurgusu yapıldı.

Öğrenciler ile çöp temizleme etkinliğine katılan Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Biz belediye olarak vatandaşlarımızın iyi bir hizmet alması için elimizden geleni yapıyoruz. Esentepe mesire alanı çevre il ve ilçelerden pek çok misafir ağırladığımız, güzel bir piknik alanımız. İlçemizde bölgemizin en güzel şekilde her şeyi ile mükemmel piknik yapabilecek böyle güzel alanımız var ama maalesef zaman zaman sorumsuzca kirletilmesi ve temiz bırakılmaması bizleri üzüyor. Temizlemek elbette bizim görevimiz, ancak esas olan kirletmemektir. Okul Müdürlerimize, Öğretmenlerimiz, Öğrencilerimiz ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Personelimiz çevre etkinliği organizasyonu gerçekleştirdik. Faydalı ve bilinçli olan bu etkinliği düzenleyen Okul Müdürlerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve temizlik işleri personelime teşekkür ederim. Gerek İlçe merkezinde olsun gerekse piknik alanlarımızda olsun halkımızdan talebimiz daha titiz olmaları yönündedir” ifadeleri kullandı.