Temiz Gerede için ekipler iş başında

Haber: BMA

Haziran ayında Gerede Belediyesi tarafından yapılan moloz duyurusu vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı ve belirtilen kurala uygun bir şekilde çuvallanan molozlar AK Masaya bildirilmeye başlandı. Daha önceden gelişigüzel şekilde boş alanlara atılan ve çevre kirliliğine sebep olan molozlar için Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ‘moloz ekibi’ oluşturuldu. Ekip tarafından Haziran ayından itibaren 45 noktadan 875 çuval moloz atığı toplandı.

Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımız belirttiğimiz gibi atık molozlarını çuvallayarak Belediyemize bildirsin, ekiplerimiz çuvallanan molozları gelip ev ve iş yerlerinden teslim almaya devam ediyorlar. Temiz bir Gerede için hepimiz el ele vermeliyiz” ifadeleri yer aldı.